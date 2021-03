BNDES fará devolução antecipada de R$ 62 bi ao Tesouro, mais R$ 54,2 bi em 2022

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) confirmou a devolução antecipada de R$ 62 bilhões este ano para o Tesouro Nacional, totalizando R$ 100 bilhões em 2021, e mais R$ 54,2 bilhões em 2022, conforme antecipado pelo Broadcast há uma semana.



O documento com a proposta, acordada com o Ministério da Economia, foi encaminhado hoje para o Tribunal de Contas da União, informou o BNDES em nota.



O banco informou ainda que o saldo remanescente das dívidas com o Tesouro contempladas no plano é de aproximadamente R$ 116,2 bilhões, sendo R$ 13,5 bilhões de Instrumentos Especiais de Capitais Próprios - IECP (híbridos) e R$ 102,7 bilhões de contratos mútuos.



Ano passado, o BNDES pagou ao Tesouro R$ 16 bilhões em devoluções da amortização ordinária da dívida com a União. Não houve pagamentos antecipados em 2020. As devoluções foram suspensas por causa da crise causada pela covid-19. Em outubro passado, porém, o Ministério da Economia voltou a negociar devoluções antecipadas a partir deste ano, pedindo os R$ 100 bilhões ao BNDES, como revelou o Broadcast na ocasião.