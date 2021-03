Pandemia gera 'grandes efeitos' no crescimento potencial do Reino Unido, diz BoE

Membro do comitê de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Michael Saunders afirmou hoje que a pandemia tem provocado "grandes efeitos" sobre o potencial de crescimento da economia do Reino Unido. "A pandemia e restrições associadas têm reduzido de modo significativo a produção potencial nos últimos trimestres, mas a maioria desses efeitos deve ser razoavelmente temporária", disse ele, durante discurso em seminário online.



Saunders projeta que, nos próximos meses, mudanças nos preços de energia devem puxar para cima o índice de preços ao consumidor, enquanto o relaxamento de restrições "deve impulsionar a atividade econômica".



Segundo ele, os dados até agora disponíveis sugerem que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido no primeiro trimestre será "menos fraco do que o esperado" pelo BoE em fevereiro, enquanto a perspectiva para o segundo trimestre deve ser "provavelmente melhor" do que a projeção central dos dirigentes de fevereiro.



E notou que, como o número de casos de covid-19, hospitalizações e mortes têm recuado "rapidamente" no país e a vacinação mantém o ritmo, as restrições à circulação podem ocorrer um pouco mais rápido do que o projetado pelo banco central em fevereiro.



O dirigente também citou o fato de que o orçamento recente provê "mais apoio significativo de curto prazo para a economia".