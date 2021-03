BC do México decide manter taxa básica de juros em 4,0%, em decisão unânime

O Banco Central do México (Banxico) decidiu nesta quinta-feira, 25, por unanimidade, manter a taxa básica de juros em 4,0%. Em comunicado, a instituição destaca o ambiente "altamente incerto", com riscos para a inflação.



O BC mexicano afirma que almeja fazer um "ajuste ordenado" nas condições financeiras e uma mudança de preços relativos "sem afetar a formação de preços e as expectativas de inflação".



O Banxico diz que as expectativas para a inflação no país no curto prazo são "ligeiramente maiores", em comparação com o último informe trimestral, "embora continue a se estimar que estas irão convergir para a meta de 3% a partir do segundo trimestre de 2022".



Nos próximos meses, o banco central espera que a inflação seja influenciada por fatores transitórios, como a base de comparação após a queda nos preços de energia no ano passado. Também afirma que ajustes futuros na política monetária dependerão dos fatores que incidem sobre a inflação, "em suas trajetórias previstas no horizonte de previsões e em suas expectativas".