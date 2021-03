Auxílio emergencial beneficiará inscritos no CadÚnico até abril de 2020

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

De acordo com as medidas divulgadas pelo governo federal nesta semana, o pagamento do auxílio emergencial em 2021 vai contemplar as pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) até abril do ano passado.

Apenas um beneficiário por família receberá o auxílio, diferentemente do que ocorreu na primeira leva do programa, em 2020.





O cronograma ainda não foi divulgado pelo Ministério da Cidadania e pela Caixa Econômica Federal, mas o início dos pagamentos é previsto para abril. Novamente, o calendário será estabelecido pelo mês de nascimento do beneficiário e dividido em duas fases.





Serão pagas aos beneficiários quatro parcelas mensais no valor de R$ 250. Pessoas que moram sozinhas terão direito a quatro parcelas mensais no valor de R$ 150. A mulher provedora de família (mãe solteira) tem direito a quatro parcelas mensais no valor de R$ 375.





As famílias cadastradas no Bolsa Família receberão apenas um dos benefícios, sendo creditado o de maior valor.