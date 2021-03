Petrobras abre fase vinculante para venda de participações em Albacora

A Petrobras deu início nesta segunda-feira (22) à fase vinculante para venda de suas participações nas concessões de Albacora e Albacora Leste, localizadas em águas profundas na Bacia de Campos.



De acordo com comunicado ao mercado enviado pela estatal à Comissão de Valores Mobiliários(CVM), o campo de Albacora possui uma área de 455 km2 e está situado na área norte da Bacia de Campos, a uma distância de cerca de 110 km do Cabo de São Tomé, no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro. No ano passado, Albacora produziu em média 23,2 mil barris de óleo por dia e 408,5 mil m3/dia de gás. A Petrobras é operadora do campo com 100% de participação.



O campo de Albacora Leste possui uma área de 511,56 km quadrados e está situado na área norte da Bacia de Campos, a uma distância de cerca de 120 km do Cabo de São Tomé. Em 2020, Albacora Leste produziu em média 30,9 mil barris de óleo por dia e 598,0 mil m3/dia de gás. A estatal é operadora do campo com 90% de participação e 10% pertencem à Repsol Sinopec Brasil.