Cervejaria vai passar a produzir oxigênio para o sistema de saúde

A Ambev anunciou, nesta segunda-feira (22/3), que está reformando uma parte de suada Colorado, localizada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, parahospitalar suficiente para manter até 166 pessoas por dia. Os equipamentos já estão sendo adquiridos e a expectativa é que a produção comece no início de abril.

A usina terá capacidade para envazar 120 cilindros de 10m3 por dia. Os funcionários responsáveis pela operação vão trabalhar em turnos para garantir a produção 24 horas por dia. Os cilindros de oxigênio serão doados para unidades de saúde em situação crítica no estoque do insumo.

No início da pandemia, em abril do ano passado, a empresa também passou a produzir álcool em gel e distribuir para as secretarias de saúde de todo o país , ajudando no combate à COVID-19.