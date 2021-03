Eletrobras: Eletronorte firma aditivo à crédito de R$ 1 bilhão com Bradesco

A Eletrobras comunicou nesta sexta-feira, 19, que sua controlada Eletronorte firmou um aditivo à Cédula de Crédito Bancário, celebrada com o Banco Bradesco, no valor de R$ 1 bilhão. O Aditivo altera o prazo de amortização de 12 para 48 meses, a partir de sua assinatura, ficando o seu vencimento para 19 de março de 2025, com redução da taxa de juros para o CDI mais 2,15% ao ano, pagamentos mensais e juros semestrais durante a carência de 12 meses.



Segundo fato relevante enviado à CVM, a operação possibilitou à Eletronorte alongar o prazo de pagamento, assim como reduzir o custo médio da dívida. Além disso, a operação não contará mais com a garantia da Eletrobras e não serão oferecidas outras garantias.



A operação mencionada no escopo da iniciativa de otimização da estrutura de dívidas do Sistema Eletrobras, nos termos do Plano Diretor de Negócios e Gestão (PDNG 2021-2025), divulgado ao mercado em 23 de dezembro do ano passado.