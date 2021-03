Produção de petróleo e gás no Brasil cai 4,8% em fevereiro, diz ANP

A produção de petróleo e gás natural no Brasil caiu 4,8% em fevereiro em relação ao mês anterior, registrando um total de 3,550 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d) contra os 3,730 milhões obtidos em janeiro, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis (ANP). A produção de petróleo ficou em 2,732 milhões de barris diários (b/d), queda de 4,9% em relação a janeiro, e a de gás natural somou 130,030 milhões de metros cúbicos diários (m3/d), frente aos 136,4 milhões no mês anterior (-4,7%).



O pré-sal também registrou queda da produção, de 1,2%, para 2,596 milhões de boe/d no mês passado, e correspondeu a 73% da produção total.



Segundo dados da ANP, a Petrobras teve queda de produção de 2,43%, para 2,688 milhões de boe/d.



O volume de petróleo produzido cedeu 2,6%, para 2,083 milhões de b/d, e o de gás natural caiu 1,7%, para 96,1 milhões de m3/d.



O campo de Tupi (ex-Lula), continua na liderança da produção, totalizando 1,164 milhão de boe/d, sendo 900 mil b/d de petróleo.