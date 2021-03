Monitor do PIB da FGV aponta alta de 0,5% em janeiro ante dezembro

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,5% em janeiro ante dezembro, segundo o Monitor do PIB, apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Na comparação com janeiro de 2020, a atividade econômica encolheu 0,8% em janeiro de 2021.



"A economia inicia 2021 crescendo 0,5% em janeiro em comparação a dezembro; mesmo ritmo de crescimento que apresentou nos últimos três meses de 2020. Dentre as três grandes atividades econômicas (agropecuária, indústria e serviços), apenas a indústria apresentou retração", justificou Claudio Considera, coordenador do Monitor do PIB-FGV, em nota oficial.



Pela ótica da demanda, houve crescimento no consumo e nas exportações em janeiro ante dezembro, mas recuos na Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida de investimentos no PIB) e nas importações. A FGV explica que a queda tanto nos investimentos quanto nas importações foi decorrente de uma base de comparação mais elevada: foi registrada em dezembro a importação de uma plataforma de exploração de petróleo com valor superior à importada em janeiro.



O Monitor do PIB antecipa a tendência do principal índice da economia a partir das mesmas fontes de dados e metodologia empregadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo cálculo oficial das Contas Nacionais.



No trimestre encerrado em janeiro ante o mesmo período do ano anterior, o consumo das famílias caiu 2,9%, puxado pela queda de 5,4% no consumo de serviços.



A FBCF cresceu 16,0% no trimestre móvel encerrado em janeiro, em comparação ao mesmo período do ano anterior, influenciado pela importação de plataformas de exploração de petróleo.



O fenômeno também impulsionou o crescimento de 5,5% das importações brasileiras no período, embora tenha havido contribuição também do aumento no volume importado de bens intermediários.



Já as exportações recuaram 2,5% no trimestre móvel até janeiro, com perdas nos produtos agropecuários (-26,4%), serviços e bens de capital.



Em termos monetários, o PIB alcançou aproximadamente R$ 661,5 bilhões em janeiro, em valores correntes.



A taxa de investimento da economia foi de 17,8% em janeiro.