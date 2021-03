Senac fará declaração de imposto para pessoas de baixa renda

Atendimento será remoto e vai até o dia 28 de abril deste ano (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil ) gratuitos e on-line, no Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF), para auxiliar na declaração do imposto de renda das pessoas de baixa renda. A Faculdade Senac anunciou nesta quarta-feira (10/3) que, pelo segundo ano, os alunos e professores do curso de Ciências Contábeis farão atendimentoe on-line, no Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF), para auxiliar na declaração do imposto de renda das pessoas de baixa renda.

O Senac reforça que todo atendimento será de forma remota e, após o envio dos materiais exigidos, a equipe fará uma análise. Em caso de aprovação, entrará em contato pelo próprio site ou e-mail.

As atividades são feitas por alunos a partir de março, com acompanhamento dos professores. De acordo com a Receita Federal, em 2020, o NAF da Faculdade Senac obteve a segunda colocação entre os atendimentos da Região Metropolitana de BH e a 15ª em nível nacional.

Os atendimentos para a declaração do Imposto de Renda serão realizados até 28/4. Já os outros serviços como contagem para aposentadoria, consultas contábeis para Microempreendedores Individuais (MEIs), associações de bairro que apoiam pessoas de baixa renda, entre outras, vão até 14/06. Mais informações serão dadas pelo e-mail: faculdade.naf@mg.senac.br.

Para a declaração deste ano, os contribuintes devem ficar atentos a três novas situações:

Auxílio Emergencial : quem recebeu mais de R$ 22.847,76 em rendimentos tributáveis durante 2020 terá que devolver o benefício recebido

: quem recebeu mais de R$ 22.847,76 em rendimentos tributáveis durante 2020 terá que devolver o benefício recebido Redução de salário ou suspensão de contrato de trabalho : esse benefício recebido do Ministério da Economia tem que ser declarado e a renda é tributável

: esse benefício recebido do Ministério da Economia tem que ser declarado e a renda é tributável Ajuda compensatória: o benefício ou ajuda compensatória que foi paga diretamente pelo empregador é considerada isenta, não sendo tributável na declaração

acessar o serviço de Declaração de Imposto de Renda da Faculdade Senac, clique Parao serviço de Declaração de Imposto de Renda da Faculdade Senac, clique aqui





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.