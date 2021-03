Bolsonaro sugere a Guedes que reforma tributária deve ser fatiada

O presidente da República, Jair Bolsonaro, sugeriu ao ministro da Economia, Paulo Guedes, um fatiamento na reforma tributária, conforme declaração dada pelo próprio chefe do Planalto nesta quarta-feira, 10. A proposta está parada no Congresso Nacional.



No ano passado, o governo enviou um projeto para unificar impostos federais, mas não apresentou outras propostas que prometeu, como a desoneração da folha de pagamento com criação de novo imposto.



"Eu tenho falado com o Paulo Guedes que essa reforma seria muito bom se ela fosse feita de forma fatiada, que seria uma garantia de você avançar. O risco que você corre de jogar tudo na mesa, você pode perder, e se perder a resposta não é boa pra economia, para a Bolsa, para o dólar e para o Brasil como um todo", disse Bolsonaro em entrevista no Palácio da Alvorada.



Na reforma administrativa, o chefe do Executivo afirmou que a proposta terá um caminho mais "tranquilo" por livrar atuais servidores das mudanças.