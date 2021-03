Produção industrial de Minas Gerais recua 0,5% e nacional sobe 2%

Minas Gerais recuou na produção industrial, segundo o IBGE (foto: Gilson Abreu/AEN-PR)

Dados da Pesquisa Industrial Mensal Regional (PIM Regional), divulgados nesta quarta-feira (10/03), pelo IBGE, mostram que 2021 começou com um recuo de 0,5% na produção industrial de Minas Gerais, enquanto a média nacional elevou 2%. Dos 15 locais analisados, oito apresentaram taxas positivas, o que significa o retorno gradual da produção nas unidades, após as paralisações em decorrência da pandemia da COVID-19.

Os estados do Pará (4,4%), Pernambuco (3,6%) e Rio de Janeiro (2,9%) registraram os maiores crescimentos. Em contrapartida, Espírito Santo (-13,4%) e Amazonas (-11,8%) foram os que mais recuaram.





“Esses crescimentos podem ser explicados por uma base de comparação baixa, pois, desde o final de 2019, a indústria vinha apresentando uma queda no ritmo de produção antes mesmo de a pandemia chegar”, disse Bernardo Almeida, gerente da pesquisa.





Sendo assim, comparado com janeiro do ano passado, o setor industrial nacional mostrou uma ampliação na maioria das regiões do país no início deste ano. As maiores expansões ocorreram no Pará (13,3%), Paraná (11,5%) e Santa Catarina (10,1%). Por outro lado, Minas Gerais também avançou a produção em 9,8%.





Novamente, percebeu-se grandes perdas na produção, como por exemplo, na Bahia (-13,9%), Mato Grosso (-13,9%) e Espírito Santo (-11,5%). Os motivos da redução nesses estados vão desde a queda na produção de automóveis e autopeças até a falta de produtos alimentícios, produtos de madeira e coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis.





Os indicadores da taxa anual, que apontaram queda de 4,3% em janeiro de 2021, continuam mostrando o mesmo panorama de redução em relação com os meses anteriores. Nas regiões estudadas, treze das quinze demonstraram taxas negativas, mas nove avançaram comparando os índices atuais com os de dezembro de 2020. Minas Gerais (de -3,2% para -1,3%), Pará (de -0,1% para 1,5%), Santa Catarina (de -4,5% para -3,7%), Rio Grande do Sul (de -5,4% para -4,6%), Espírito Santo (de -13,9% para -13,2%) e Paraná (de -2,6% para -2,0%) foram alguns dos estados brasileiros que cresceram no primeiro mês deste ano.

Avanço nas atividades em Minas

Minas Gerais teve avanço de dez das 12 atividades de produção. As elevações mais relevantes foram na fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias (35,3%), fabricação de máquinas e equipamentos (32,5%), fabricação de produtos de minerais não-metálicas (19,6%) e fabricação de produtos têxteis (18,4%). No entanto, as fabricações de outros produtos químicos (-5,8%), fabricação de coque, de produtos derivados de petróleo e de biocombustíveis (-1,3%) e fabricação de celulose, papel e outros produtos de papel (-0,3%), assinalaram recuo em comparação com o mesmo período do ano passado.





Confira abaixo as atividades de Minas Gerais e os respectivos recuos e avanços:

Atividades na produção industrial que avançaram em Minas (foto: Reprodução/IBGE)