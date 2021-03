Ministério faz mais 2 indicações para Conselho da Petrobras e completa cota

A indicação de mais dois nomes técnicos pelo Ministério de Minas e Energia para o Conselho de Administração da Petrobras demonstra a intenção do governo de tentar amenizar a abrupta e atabalhoada demissão do presidente da estatal, Roberto Castello Branco, cujo mandato termina em 20 de março, avaliam fontes.



Com mais dois nomes anunciados nesta quarta-feira, 10, a engenheira Cynthia Silveira e a advogada Ana Silvia Matte, a União completa suas indicações para a Assembleia-Geral de Acionistas da companhia, que deverá respaldar o nome dos novos conselheiros, inclusive do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, o general Joaquim Silva e Luna, que posteriormente deverá ser indicado para o lugar de Castello Branco.



A engenheira elétrica Cynthia Silveira é bem conhecida no setor, considerada "gente fina" e muito competente, disseram fontes. Tem uma carreira toda dedicada ao segmento de gás, tendo sido diretora de gás e eletricidade da francesa Total de 2004 a 2015, onde trabalhou por 17 anos, e membro do Conselho de Administração da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol), entre 2002 e 2015. Desde 2015, exerce a função de consultora independente da Exergia Consultoria e Projetos, onde é sócia.



Cynthia é considerada um nome adequado para a função, já que várias questões sobre o mercado de gás serão levadas ao conselho, diante da prevista expansão da produção do insumo da empresa no pré-sal, e as perspectivas de crescimento de competição depois de aprovada a Lei do Gás, que ainda tramita no Congresso.



Ana Silvia Corso Matte, a segunda indicada pelo MME, desde 2012 atua como consultora em gestão, tendo experiência como conselheira em empresas como a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e Renova Energia. Formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem pós-graduação em recursos humanos pela PUC/RJ.



Foi diretora de Recursos Humanos no Jornal do Brasil, CSN, Sendas e Telsul. De 2006 a 2012 foi diretora Estatutária de Gente C-Level na Light S.A. Desde 2012 atua como consultora em gestão, sendo sócia-diretora da Ana Silvia Matte Consultoria em Gestão. É também membro independente no Comitê de Pessoas e de Governança da Vale.



Na segunda-feira, 8, a União havia indicado três nomes - além de Silva e Luna e da recondução do almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira, atual presidente do colegiado, e de Ruy Schneider. Foram indicados pelo MME o engenheiro civil Márcio Andrade Weber e o geólogo Murilo Marroquim de Souza, ambos ex-Petrobras e igualmente conhecidos pelo setor. Já o Ministério de Economia indicou a administradora Sonia Julia Sulzbeck Villalobos, professora do Insper e atual membro dos Conselhos de Administração da Telefônica Brasil e Latam.