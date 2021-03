Indústria de São Paulo opera em patamar 8,1% superior ao pré-pandemia, diz IBGE

A indústria paulista já opera 8,1% acima do patamar de fevereiro de 2020, ou seja, do momento pré-pandemia, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O avanço de 1,1% na produção do Estado de São Paulo em janeiro ante dezembro deu a maior contribuição positiva para a expansão de 0,4% na indústria nacional do mês.



O crescimento na indústria paulista, maior parque fabril do País, foi influenciado, principalmente, pelo setor de veículos automotores, seguido pelo segmento de máquinas e equipamentos, apontou Bernardo Almeida, gerente da pesquisa do IBGE.



Além de São Paulo, outros sete de 15 locais operam em ritmo superior ao de fevereiro do ano passado: Santa Catarina (13,2%), Ceará (11,7%), Paraná (10,7%), Rio Grande do Sul (10,0%), Minas Gerais (9,9%), Pará (4,1%) e Pernambuco (3,3%).



Na média da produção nacional, a indústria chegou em janeiro de 2021 a patamar 3,7% superior ao de fevereiro de 2020.