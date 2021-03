IGP-DI de fevereiro fica em 2,71% ante 2,91% em janeiro, revela FGV

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 2,71% em fevereiro, após um avanço de 2,91% em janeiro, divulgou nesta segunda-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o IGP-DI acumulou uma elevação de 5,69% no ano e avanço de 29,95% em 12 meses.



A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O IPA-DI, que representa o atacado, teve elevação de 3,40% em fevereiro ante uma alta de 3,92% em janeiro. O IPC-DI, que apura a evolução de preços no varejo, subiu 0,54% em fevereiro, após o avanço de 0,27% em janeiro. Já o INCC-DI, que mensura o impacto de preços na construção, teve elevação de 1,89% em fevereiro, depois da alta de 0,89% em janeiro. O período de coleta de preços para o índice de fevereiro foi do dia 1º ao dia 28 do mês.



A alta no custo da gasolina pressionou a inflação ao consumidor dentro do IGP-DI de fevereiro. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) saiu de um avanço de 0,27% em janeiro para uma elevação de 0,54% em fevereiro.



Três das oito classes de despesa registraram taxas de variação mais elevadas: Habitação (de -1,16% em janeiro para 0,08% em fevereiro), Transporte (de 0,88% para 2,29%) e Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,28% para 0,29%). Houve contribuição dos itens: tarifa de eletricidade residencial (de -6,69% para -0,88%), gasolina (de 2,61% para 6,90%) e desodorante (de -1,76% para 1,71%).



Na direção oposta, a taxas foram mais baixas nos grupos Alimentação (de 1,24% para 0,09%), Vestuário (de 0,55% para 0,03%), Educação, Leitura e Recreação (de 0,37% para 0,12%), Despesas Diversas (de 0,38% para 0,24%) e Comunicação (de -0,04% para -0,07%). Houve influência dos itens: hortaliças e legumes (de 7,39% para -2,43%), roupas (de 0,67% para -0,29%), cursos formais (de 5,03% para 0,63%), serviços bancários (de 0,33% para 0,16%) e mensalidade para internet (de -0,22% para -0,81%).



O núcleo do IPC-DI registrou alta de 0,28% em fevereiro, ante um avanço de 0,27% em janeiro. Dos 85 itens componentes do IPC, 47 foram excluídos do cálculo do núcleo. O índice de difusão, que mede a proporção de itens com aumentos de preços, ficou em 61,29% em fevereiro, ante um resultado de 69,03% em janeiro.



IPAs



Os preços dos produtos agropecuários no atacado mensurados pelo IPA agrícola subiram 2,37% em fevereiro, depois de uma alta de 3,25% em janeiro, dentro do IGP-DI). Já os produtos industriais - medidos pelo IPA industrial - avançaram 3,83% em fevereiro, ante aumento de 4,20% em janeiro.



Dentro do Índice de Preços por Atacado segundo Estágios de Processamento (IPA-EP), que permite visualizar a transmissão de preços ao longo da cadeia produtiva, os preços dos bens finais tiveram alta de 1,80% em fevereiro, ante um avanço de 0,79% em janeiro. Os preços dos bens intermediários subiram 6,60% em fevereiro, após aumentarem 2,88% em janeiro. Os preços das matérias-primas brutas registraram elevação de 2,08% em fevereiro, depois do avanço de 7,29% em janeiro.