Aeroporto Internacional estima movimentação de 600 mil pessoas em março

Aeroporto Internacional de BH se recupera após início da pandemia e deve receber 600 mil passageiros em março (foto: BH Airport/Divulgação)

O Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Grande BH, deve receber cerca de 600 mil passageiros ao longo de março, aumento de 20% em relação a fevereiro deste ano e de 10% na comparação com março de 2020. Já o número de voos deverá chegar a 5,2 mil este mês.





Em março será inaugurada a conexão direta entre Belo Horizonte e Marabá (PA), uma operação da Azul com seis frequências semanais. O lançamento dessa rota inédita ocorre no próximo dia 8.





Esse novo destino será somado a outros 33 que já estavam em operação: Uberaba (MG), João Pessoa (PB), Cabo Frio (RJ), Jericoacoara (CE), Maceió (AL), Natal (RN), Teixeira de Freitas (BA), Ribeirão Preto (SP), Florianópolis (SC), Vitória da Conquista (BA) , Barreiras (BA), Carajás (PA), Fortaleza (CE), Curitiba (PR), Governador Valadares (MG), Goiânia (GO), Ilhéus (BA), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Montes Claros (MG), Santos Dumont (RJ), São Luís (MA), Uberlândia (MG), Campinas (SP), Vitoria (VIX), Belém (PA), Porto Seguro (BA), Recife (PE), Salvador (BA) e o internacional para a Cidade do Panamá.





Antes da pandemia, cerca de 30 mil pessoas circulavam diariamente pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e em torno de 300 voos eram operados por dia entre pousos e decolagens. Eram oferecidos voos para 45 destinos, sendo cinco internacionais (Orlando, Fort Lauderdale, Buenos Aires, Panamá e Portugal).

Para Clayton Begido, gestor de Conectividade e Aviação da BH Airport, o aeroporto segue preparado para receber os passageiros com toda a segurança necessária. Ele destaca que a aviação é o meio de transporte mais higiênico, rápido e seguro. No entanto, alerta as pessoas a fazer sua parte, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, sobretudo no que diz respeito ao distanciamento social, higienização das mãos e uso da máscara.





“Estamos focados em tomar todas as medidas necessárias para combater e prevenir a COVID-19. Isso se reflete em mais confiança das pessoas e no aumento da demanda por voos. Temos uma boa expectativa para março, com aumento no fluxo de passageiros e aeronaves e estamos empenhados em ampliara o número de destinos atendidos, inclusive, internacionais. Nosso intuito é que a movimentação posso voltar a patamares anteriores à pandemia do coronavírus”, ressalta.