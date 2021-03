'Não temos dinheiro em caixa', diz Bolsonaro sobre auxílio emergencial

presidente(sem partido) disse, nesta quarta-feira (03/03), que não tem dinheiro emcaixa para o pagamento do auxílio emergencialA declaração foi feita após almoço com embaixadores de países do Golfo.

Segundo o presidente, ele está preocupado com as mortes, mas 'emprego também é vida'

Segundo o presidente, ele está preocupado com as mortes, mas “emprego também é vida”.





“A economia tem que pegar. Alguns falam que eu não estou preocupado com mortes. Uma pessoa desempregada, ela entra em depressão, tem problemas, se alimenta mal, é mais propensa a pegar outras doenças, tem brigas familiares”, explicou.





“O governo federal fez todo o possível para evitar que se transformasse em um caos. Eu temia, lá atrás, questão de problemas sociais gravíssimos e, graças a Deus, com essas medidas, não tivemos”, completou.

Ainda segundo Bolsonaro, a falta de vacinas não é um problema exclusivo do Brasil. “Falta no mundo todo. Alguns nos criticam por aí, mas não tem no mundo todo. Alguns falam: ‘tem que comprar’. Me diga onde. O Brasil é um dos poucos países que têm capacidade de produzir vacinas”, explicou o presidente.