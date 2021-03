Paulo Guedes adverte que, se errar, Brasil pode até 'virar Venezuela '

Paulo Guedes, de máscara preta, após reunião no domingo (28/02), no Palácio do Planalto, com Bolsonaro, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, além de outros ministros (foto: Bolsonaro/Twitter/Reprodução)

AGENDA LIBERAL

O ministro da Economia,, resolveu adotar um tom um tanto "catastrófico" para explicar a importância dopara a economia brasileira. "Para virar a, seis meses; para virar, um ano e meio. Se fizer errado, vai rápido. Agora, quer virar Alemanha, Estados Unidos? [São necessários] dez, quinze anos na outra direção", afirmou Guedes em entrevista gravada na última sexta-feira (26/2), mas veiculada nesta terça-feira (02/03) pelo podcast Primocast.A declaração de Paulo Guedes ocorreu justo na semana de anúncio da troca no comando da Petrobras, com reflexos imediatos na Bolsa de Valores, que registrouacentuada dasda estatal.Já a veiculação do vídeo acontece um dia depois de reunião no Palácio do Planalto sobre a definição do novo valor e da quantidade de parcelas doO pagamento do benefício, destinado a milhões de brasileiros sem renda alguma ou que contavam apenas com o Bolsa-Família, havia sido encerrado em janeiro.A reunião aconteceu no Palácio do Planalto, coma presença do presidente Jair Bolsonaro ( sem partido), o próprio Paulo Guedes e os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP/Al) e do Senador Rodrigo (DEM/MG).Guedes defendeu a sua agenda ultra liberal para ajudar o Brasil a retomar o crescimento da economia e gerar emprego e renda para a maioria dos brasileiros, que hoje amargam um desemprego recorde (quase 14 milhões de pessoas), sem contar os desalentados, ou seja, aquele que pararam de procurar emprego."Se eu estiver conseguindo ajudar o Brasil, fazendo as coisas em que acredito, eu devo continuar. A ofensa não me tira daqui. O que me tira é a perda da confiança do presidente, ir para o caminho errado. Se eu tiver que empurrar o Brasil para o caminho errado, eu prefiro não empurrar. Isso não aconteceu", disse.