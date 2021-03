Redução de exportação de agropecuários se dá por safra tardia de soja

A queda de 10,8% registrada nas exportações agrícolas em fevereiro se deu, principalmente, pela safra tardia de soja registrada em 2021, explicou o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Herlon Brandão. "Veremos maiores embarques de soja a partir de março", completou.



Já o aumento de 13,8% na venda de produtos da indústria extrativa foi puxado principalmente pelo aumento do preço do minério de ferro de mais de 75% no mês.



No primeiro bimestre, houve queda de 8,6% nas exportações para a União Europeia, principalmente por conta da entressafra agrícola e na redução e embarques de óleo bruto. Houve aumento de 11,2% para a Ásia, 16,5% para a América do Sul e 4,8% para a América do Norte.



Já pelo lado das importações, houve redução de 22,6% dos produtos vindos dos Estados Unidos.



Segundo Brandão, isso se deve, principalmente, porque a base de 2020 estava inflada pela nacionalização de plataformas de petróleos. Houve crescimento de 25,4% da América do Sul, com aumento de cereais, farinhas, trigo e partes de veículos automotivos.