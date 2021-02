Auxílio volta em março com parcelas de R$ 250, afirma Bolsonaro

Extensão das parcelas vai ajudar a economia do país, afirmou Bolsonaro (foto: Reprodução/Facebook)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, em live nesta quinta-feira (25/2), que o auxílio emergencial deverá voltar a partir de março, com quatro parcelas de R$ 250.





"Eu estive hoje com o Paulo Guedes. A princípio, né, o que deve ser feito. A partir de março por quatro meses, R$ 250 de auxílio emergencial. Está sendo conversado ainda, em especial com os presidente da Câmara e do Senado, porque a gente tem que ter certeza de que o que nós acertamos que vai ser em conjunto, não vai ser só eu ou a equipe econômica, vai ser junto com o Legislativo também, que na ponta da linha aquilo seja honrado por todos nós", apontou.