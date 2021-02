Guimarães: Caixa terá crédito imobiliário corrigido pela poupança

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou nesta quinta-feira, 25, que o banco começará a oferecer crédito imobiliário com taxas corrigidas pelo rendimento da poupança a partir do dia 1º de março, segunda-feira da semana que vem.



Será a quarta alternativa de correção do crédito imobiliário, que se soma a linhas corrigidas pela taxa referencial (TR), pelo IPCA e por uma taxa fixa.



A Caixa, disse Guimarães, terá R$ 30 milhões de orçamento para a nova opção. "Esperamos utilizar esse orçamento rapidamente", disse durante live no canal da instituição no YouTube.



Segundo ele, a taxa equivalente ao rendimento da poupança se somará a uma taxa adicional, que vai variar entre 3,35% e 3,99%, e definirá qual será a correção do crédito imobiliário para este produto.



Nas condições atuais, com a Selic a 2% ao ano, que resulta em um rendimento de 1,4% para a poupança (70% da taxa Selic), a taxa efetiva poderá variar entre 4,75% e 5,39%.



A taxa poderá ser menor se o cliente for funcionário público, com mais estabilidade no emprego, e se já tiver relacionamento com o banco. E poderá ser maior se for funcionário do setor privado e não tiver nenhum tipo de relacionamento com o banco.