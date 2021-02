IPC-Fipe sobe 0,36% na 3ª quadrissemana de fevereiro (0,55% na prévia anterior)

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,36% na terceira quadrissemana de fevereiro, desacelerando frente ao acréscimo de 0,55% observado na segunda quadrissemana deste mês, segundo dados publicados nesta quinta-feira, 25, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).



Na terceira leitura de fevereiro, cinco dos sete componentes do IPC-Fipe perderam força: Habitação (de 0,34% na segunda quadrissemana para 0,13% na terceira quadrissemana), Alimentação (de 0,60% para 0,07%), Saúde (de 1,95% para 1,36%), Vestuário (de 0,72% para 0,36%) e Educação (de 1,58% para 0,80%).



Por outro lado, o item Transportes avançou com maior vigor (de 1,08% para 1,34%) e o de Despesas Pessoais reduziu deflação (de -0,59% para -0,18%).



Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na terceira quadrissemana de fevereiro:



- Habitação: 0,13%



- Alimentação: 0,07%



- Transportes: 1,34%



- Despesas Pessoais: -0,18%



- Saúde: 1,36%



- Vestuário: 0,36%



- Educação: 0,80%



- Índice Geral: 0,36%