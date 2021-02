Petrobras assina contrato para venda de campos terrestres do Polo Miranga

A Petrobras assinou contrato de venda de sua participação em nove campos terrestres do Polo Miranga, para a SPE Miranga, controlada pela PetroRecôncavo. O valor total da venda é de US$ 220,1 milhões.



Segundo a estatal, foram pagos US$ 11 milhões nesta quarta, e serão pagos mais US$ 44 milhões no fechamento da transação, US$ 80,1 milhões em três parcelas ao longo de três anos depois da conclusão, e até US$ 85 milhões em contingentes relacionados a preços futuros do petróleo.



O Polo Miranga fica localizado na Bahia, e pertencem 100% à Petrobras. A produção média de 2020 foi de aproximadamente 899 barris de óleo por dia e 376,8 mil m³ por dia de gás natural.