Setor externo tem déficit de US$ 7,253 bi em janeiro, diz BC

Após o déficit de US$ 5,393 bilhões em dezembro, o resultado das transações correntes ficou novamente negativo em janeiro deste ano, em US$ 7,253 bilhões, informou nesta quarta-feira, 24, o Banco Central. Este é o menor déficit para um mês de janeiro desde 2018 (US$ 6,778 bilhões). A autarquia projetava para o mês passado déficit de US$ 8,0 bilhões na conta corrente.



O número de janeiro ficou dentro do levantamento realizado pelo Projeções Broadcast, que tinha intervalo de déficit de US$ 8,80 bilhões a déficit de US$ 5,23 bilhões (mediana negativa de US$ 7,50 bilhões).



A balança comercial registrou saldo negativo de US$ 1,910 bilhão em janeiro, enquanto a conta de serviços ficou negativa em US$ 962 milhões. A conta de renda primária também ficou deficitária, em US$ 4,664 bilhões. No caso da conta financeira, o resultado ficou negativo em US$ 7,315 bilhões.



A estimativa atual do BC é de déficit em conta corrente de US$ 19 bilhões em 2021. O cálculo foi atualizado no último Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado em dezembro.



Nos 12 meses até janeiro deste ano, o saldo das transações correntes está negativo em US$ 9,405 bilhões, o que representa 0,65% do Produto Interno Bruto (PIB). Este é o menor porcentual desde fevereiro de 2008 (0,43%).



Lucros e dividendos



A rubrica de lucros e dividendos do balanço de pagamentos apresentou saldo negativo de US$ 797 milhões em janeiro, informou o Banco Central. A saída líquida é inferior ao US$ 1,470 bilhão que saiu do Brasil em igual mês do ano passado, já descontadas as entradas.



O BC informou também que as despesas com juros externos somaram US$ 3,879 bilhões em janeiro, ante US$ 4,151 bilhões em igual mês do ano passado.



Viagens internacionais



Ainda sob os efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia, a conta de viagens internacionais registrou déficit de apenas US$ 39 milhões em janeiro, informou o Banco Central. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil no período. Em janeiro de 2020, o déficit nessa conta foi de US$ 764 milhões.



Na prática, com o dólar mais elevado e a restrição de voos em vários países, os gastos líquidos dos brasileiros no exterior despencaram 94,90% em janeiro deste ano. Vale lembrar que a pandemia do novo coronavírus ganhou corpo a partir de março do ano passado, quando se intensificaram as restrições de deslocamento entre países.



O desempenho da conta de viagens internacionais no mês passado foi determinado por despesas de brasileiros no exterior, que somaram US$ 308 milhões - queda de 78,58% em relação a janeiro de 2020. Já o gasto dos estrangeiros em viagem ao Brasil ficou em US$ 269 milhões no mês passado, o que representa um recuo de 60,15%.



Dívida externa



A estimativa do Banco Central para a dívida externa brasileira em janeiro é de US$ 304,976 bilhões. Segundo a instituição, o ano de 2020 terminou com uma dívida de US$ 307,577 bilhões.



A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 235,345 bilhões em janeiro, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 69,631 bilhões no fim do mês passado.