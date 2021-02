BH Airport confirma negociação para ter primeiras lojas da Starbucks em MG

Rede abrirá suas primeiras lojas no aeroporto de Confins, na Grande BH (foto: Starbicks/Divulgação)

Depois de alguns anos de espera, a multinacional Starbucks deve inaugurar suas primeiras unidades no estado. De acordo com a BH Airport, a empresa norte-americana, considerada a maior rede de cafeterias do mundo, está em fase de final de negociação para instalar três lojas no aeroporto de Confins.

O contrato está em fase final de ser assinado. A tendência é que as unidades sejam inauguradas no segundo semestre deste ano.





De acordo com o planejamento da empresa, seriam duas lojas na área pública do aeroporto, no saguão. A outra, ficará num espaço restrito de passageiros, na área de embarque.

Com mais de cinco décadas no mercado, a Starbucks é desejo antigo dos turistas e dos próprios belo-horizontinos. Atualmente, a multinacional está presente em mais de 60 países nas Américas, na Europa e na Ásia.





No Brasil, a cafeteria conta com filiais em capitais como Rio, São Paulo, Maceió, Manaus, Salvador, Fortaleza, Brasília, Vitória e Goiânia.