Petrobras recebe ofício da MME solicitando substituição de Castello Branco

A Petrobras anunciou na noite desta sexta-feira, 19, ter recebido ofício Ministério das Minas e Energia (MME) solicitando a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para substituição e eleição de membro do Conselho de Administração, e a indicação de Joaquim Silva e Luna para substituir o atual presidente, Roberto Castello Branco.



Além disso, a União propõe que todos os membros do conselho de administração sejam, imediatamente, reconduzidos na própria AGE, para cumprimento do restante dos respectivos mandatos. O ofício solicita ainda que Luna seja avaliado pelo conselho da Petrobras para o cargo.



No comunicado ao mercado, a e mpresa esclarece também que Castello Branco e os demais diretores executivos tem mandato vigente até 20 de março de 2021.