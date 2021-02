Guedes vai almoçar com Pacheco e Lira para tratar de pauta econômica

O ministro da Economia, Paulo Guedes, almoça nesta quarta-feira, 18, com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em mais uma tentativa para buscar uma solução legislativa para a concessão de uma nova rodada do auxílio emergencial.



Na semana passada, os três fizeram um acordo para a aprovação de uma nova versão de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) de Orçamento de Guerra, mas há a resistências dentro do Congresso por causa do tempo para a votação e das medidas de ajuste fiscal cobradas por Guedes. Lideranças afirmam que não dá tempo para votar as medidas de ajuste e querem deixar para depois.



Essa será a quarta reunião sobre o auxílio sem uma definição clara e nem apresentação da solução técnica para o problema, que se arrasta desde o ano passado. Uma das propostas em discussão é aprovar uma espécie de "waiver" para o auxílio com base em contrapartida já aprovadas em troca de uma regime fiscal novo para o futuro com medidas de ajuste.



Guedes e Lira se falaram nesta quinta sobre o risco de a pauta econômica ficar comprometida por causa da discussão em torno da prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), preso por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). Lira disse ao ministro que essa discussão não vai comprometer a pauta da economia.