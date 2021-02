Latam elimina check-in para voos domésticos; veja outras mudanças

Além do check-in automático, os próprios passageiros ficaram responsáveis por despachar as bagagens (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A ) companhia aérea Latam Brasil decidiu acabar com o processo de check-in nos voos domésticos e aumentar os equipamentos para que os próprios passageiros façam a etiquetagem e despacho das bagagens. Latam Brasil decidiucom o processo dee aumentar os equipamentos para que os própriosfaçam adas bagagens.

Os clientes que compram passagens pelos sites e aplicativos da empresa, desde o início da semana, já recebem o cartão de embarque assim que o pedido é finalizado. A empresa é a primeira companhia aérea do Brasil a digitalizar esse processo.





Segundo ela, em caso de qualquer mudança no voo, do momento da compra até o embarque, o passageiro é informado e seu bilhete atualizado automaticamente. O cliente também pode escolher se quer receber as informações pelo whatsapp, e-mail ou SMS.





Check-in automático e despacho feito pelos passageiros





Com a mudança, o número de passageiros que utilizam os balcões de check-in nos aeroportos deve ser reduzido ainda mais, já que a quantidade era menor desde que as companhias aéreas começaram a cobrar para despachar bagagens.





Além do check-in automático, a empresa pretende aumentar os equipamentos para que os próprios clientes façam o despacho e a etiquetagem de suas bagagens. Esse processo, chamado de self bag drop, já é rotina em países como os Estados Unidos, mas ainda é pouco comum no Brasil.





De acordo com a companhia, atualmente, já estão disponíveis totens de autoatendimento em quatro aeroportos do país: Guarulhos, Brasília, Galeão e Salvador. Até o fim do ano, mais sete devem receber os equipamentos. A empresa alega que o serviço é implementado primeiro nos aeroportos que recebem mais voos da companhia.





A intenção da empresa, porém, é que em breve até os totens sejam substituídos. O passageiro usaria o celular para se conectar a uma impressora no aeroporto e imprimir sua etiqueta de bagagem. A transação seria toda pelo aparelho. A iniciativa já está sendo testada no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.





Apesar das mudanças, a companhia aérea não pretende fazer cortes em seu pessoal de solo. Esses funcionários podem ser deslocados para outras funções.





A empresa também vai rever o sistema digital pelo qual o passageiro gerencia eventuais créditos e reembolsos por passagens não utilizadas. A quantidade de clientes nessa situação aumentou durante a pandemia.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira