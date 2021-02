Veja as 20 áreas que mais abriram vagas e as que mais demitiram em 2020

O setor de produção da cana-de-açucar teve um saldo de mais de 25 mil empregos a mais em 2020 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Auxiliar de logística, trabalhador da cultura de cana-de-açúcar, estoquista, alimentador da linha de produção e atendente de lojas e mercados. Apesar da crise econômica em virtude da pandemia do coronavírus no Brasil, algumas ocupações tiveram ganhos de postos de trabalho no ano passado.



Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam que o mercado formal de trabalho no Brasil fechou 2020 com um saldo positivo de 142,7 mil vagas de emprego com carteira assinada, um crescimento de 0,4% em relação a 2019.

Outros dois setores se destacaram no ano passado: a agricultura – único grande setor da economia a crescer em 2020 – e a construção civil, impulsionada pelo aumento na demanda de unidades habitacionais ao longo do ano passado, também se destacaram entre as 20 principais ocupações no ano passado com avanços expressivos em ocupações, como nos casos de trabalhadores na cultura de cana-de-açúcar (avanço de 24,4%), trabalhadores no cultivo de árvores frutíferas (10%), montador de estruturas metálicas (11,5%) e servente de obras (+10,2%).





O retorno gradual das atividades com apontou que erciais a partir do segundo semestre também abriu oportunidades para atendentes de lojas e mercados (avanço de 13%), armazenistas (11,9%), repositores de mercadorias (8,0%) e vendedores em domicílio (7,5%).





Porém, de acordo com o relatório, a queda no consumo presencial, no entanto, provocou uma redução de 4% na ocupação de vendedores – segunda profissão mais demandada na totalidade do mercado de trabalho formal.





No setor de prestação de serviços, o levantamento também apontou crescimento em algumas ocupações, como ajudantes de motoristas (11,1%), operadores de telemarketing receptivo (10,4%) e operadores de telemarketing ativo e receptivo (9,3) e carregadores de veículos de transportes terrestres (8,5%).

Atividades em queda





Por outro lado, outras atividades perderam impulso no ano passado, sobretudo pelo isolamento social adotado pelos municípios e estados, ainda em que em etapas distintas. O relatório da CNC aponta que o turismo foi o que mais foi impactado negativamente pela pandemia, com queda estimada de 37% no ano passado.





Ocupações ligadas ao atendimento presencial da população foram as mais prejudicadas em 2020. Na área de transporte, cobradores (-11,3%) e motoristas de coletivos (-7,1%) perderam representatividade no emprego formal, no ano passado.





Entretanto, no ranking das profissões, os profissionais da área de educação figuram entre os mais afetados - foram 72,2 mil perdas em todo o ano passado, uma queda de 4% em relação a 2019. Das vinte ocupações com maiores retrações, metade é composta por profissionais ligados ao setor de ensino, especialmente professores de ensino superior na prática do ensino (-6,4%), auxiliares de desenvolvimento infantil (-6,1%) e professores de ensino na área de didática (-5,1%).

As áreas de alojamento e serviços de alimentação (-13,5%), apresentam quedas, também como a área de Arte, Cultura e Esporte (-10,1%).