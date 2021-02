Corretora Robinhood volta a permitir compra fracionada de ações da GameStop e AMC

A Robinhood voltou a afrouxar as restrições aos negócios com as ações da GameStop e da AMC, que estiveram no centro dos movimentos especulativos deflagrados por investidores varejistas reunidos na internet. A correta, especializada em operadores pequenos, decidiu nesta segunda-feira permitir a compra fracionada desses papéis.



A proibição desse tipo de transação havia sido imposta na última semana, quando a ofensiva de especuladores trouxe intensas flutuações aos preços e deixou as bolsas de Nova York voláteis. A instituição disse que teve que instituir as restrições para garantir exigências de capital.



Ontem, a corretora também voltou a liberar a compra de até 100 ações e 100 contratos de opções da GameStop, elevando o limite anterior, que era de 20. Nos últimos dias, a Robinhood teve que levantar mais de US$ 3 bilhões de acionistas com objetivo de fazer frente à intensa atividade no mercado.