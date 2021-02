Presidente do BC entrou em 'bolão' sobre eleição na Câmara

O jantar de Campos Neto (foto) na casa de Fabio Faria não apareceu em nenhum momento da agenda oficial do presidente do BC (foto: Wikimedia Commons)

O presidente do Banco Central,, esteve na noite de domingo, 31, na casa do ministro das Comunicações, Fabio Faria, para tratar da(PP-AL) para a presidência da Câmara. O compromisso não constou na agenda oficial do presidente do BC, como determina a lei.Estavam presentes também, segundo apurou o Estadão/Broadcast, o ministro da Infraestrutura,, e o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner do Rosário. O presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, também esteve na reunião.O grupo resolveu fazer umsobre quantos votos Lira - que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro - deveria receber na eleição, prevista para ontem à noite. Todos apostaram que o líder do Centrão ganharia em primeiro turno. Nogueira foi o mais otimista e apostou em 331 votos. Rosário ficou um pouco abaixo, com 325. Já Tarcísio citou 312 votos e Faria, 302. O presidente do BC arriscou um placar de 315 votos.A aposta, valendo R$ 200, foi feita um pouco depois de o DEM anunciar seude Baleia Rossi (MDB-SP). O partido de ACM Neto decidiu se manter neutro na disputa.O jantar de Campos Neto na casa de Fabio Faria não apareceu em nenhum momento da agenda oficial do presidente do BC, a despeito de a publicidade de compromissos ser obrigatória para as autoridades do governo. A reportagem questionou o próprio Campos Neto e o BC a respeito do jantar e sobre o motivo para que o compromisso não fosse informado na agenda oficial. Campos Neto não respondeu à reportagem. A assessoria de imprensa do BC afirmou que não vai comentar. Tarcísio de Freitas também não quis se manifestar.Na tarde desta segunda-feira, 1º, em publicação no Twitter, o ministro Fabio Faria negou que tenha havido apostas no jantar.Durante a campanha, Lira fez encontros com representantes do mercado financeiro e é a aposta da equipe econômica para destravar a agenda liberal de Paulo Guedes. Campos Neto também conta com a vitória do candidato apoiado pelo Palácio do Planalto para aprovar na Câmara o projeto de autonomia formal do BC.