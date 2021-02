Azul retoma voos diários entre Uberaba e Belo Horizonte

Voos entre Uberlândia e BH serão diários (foto: Pixabay )

Após quase um ano de suspensão foram retomados nesta segunda-feira (01/02) os voos da Azul entre Uberaba e Belo Horizonte. Em março de 2020, devido a pandemia da COVID-19, a Companhia havia cancelado essa rota que agora volta a ser operada com as aeronaves ATR 72-600, com capacidade para até 70 passageiros.

Segundo a empresa aérea, os voos (confira os horários na imagem da matéria) entre o Aeroporto de Uberaba Mário de Almeida Franco e o Aeroporto Internacional de Confins - Tancredo Neves - serão diretos e diários. Segundo a companhia, os valores de ida e volta, com as taxas de embarque incluídas, ficarão em R$ 223,74. Confira os horários:



Confira atual e futura malha viária da Azul em Uberaba durante o ano de 2021 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)



A solenidade de retomada da rota Uberaba/BH começou por volta das 13h30 desta segunda-feira, depois que voo da Azul pousou em Uberaba com o gerente regional de vendas da empresa, Rodrigo Medicino.

Em seguida, ele participou de evento ao lado da prefeita de Uberaba, Elisa Araújo; do secretário-adjunto de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio; do secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Rui Ramos; vereadores municipais; do superintendente do Aeroporto de Uberaba Mário de Almeida Franco, Carlos Alberto Menezes da Costa, além de representantes de diversas entidades de classe.

“Cabe a todos nós, que temos envolvimento com o desenvolvimento, fazermos a divulgação e também incentivarmos as pessoas para que peguem voo aqui. Temos certeza de que o trabalho iniciado gerará bons frutos”, considerou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Uberaba, Rui Ramos.

Para a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, a retomada dos voos entre a cidade e a capital mineira é uma boa notícia, especialmente em um momento difícil de enfrentamento da COVID-19. “Fizemos um decreto, mas é preciso a conscientização da população. Não podemos deixar a economia parar; vamos juntos enfrentar a COVID, rumo à prosperidade, para fazer uma nova história em Uberaba”, afirmou.

“Queremos colocar outras operações para BH e para Campinas também, mas precisamos fazer dar certo as frequências que estão sendo comercializadas neste momento. Aproveito para anunciar que vamos voar daqui para Porto Seguro em julho, em uma operação inédita para Uberaba”, adiantou Medicino, gerente regional de venda da empresa aérea.

Segundo informações da Azul, os voos de Uberaba para Porto Seguro serão realizados entre 3 de julho e 7 de agosto de 2021, no período que compreende a alta temporada de inverno. As operações aos sábados serão cumpridas com aeronaves modelo Embraer 195 E1, que podem transportar até 118 passageiros.