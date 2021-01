Azul anuncia voos de Uberaba a BH por apenas R$ 60,72

Os valores de ida e volta entre Uberaba e BH, com as taxas de embarque incluídas, custarão R$ 223,74 (foto: Azul/Divulgação)

Será possível viajar de avião de Uberaba a Belo Horizonte por apenas R$ 60,72 pela Companhia Azul – que a partir de 1° de fevereiro vai retomar os voos em Uberaba. Conforme a companhia, os valores de ida e volta com as taxas de embarque incluídas custarão R$ 223,74.





Em Belo Horizonte, os clientes de Uberaba poderão se conectar para todas as regiões do país, acessando a malha doméstica e internacional da companhia.

Já a operação da companhia em Araxá, também no Triângulo Mineiro e que assim como Uberaba está suspensa desde março devido à pandemia, vai continuar interrompida. A companhia informou que, ainda, não tem previsão para retomar o serviço em Araxá.

"Com a reabertura dessa base, ampliamos a oferta de voos em Minas, oferecendo mais opções de destinos para os mineiros e contribuindo para a retomada do turismo no estado", destacou Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul.

A Azul informa que segue os protocolos sugeridos pela Associação Internacional de Transportes Aéreos (International Air Transport Association - IATA), sendo que o uso de máscara é obrigatório para tripulantes e clientes, tanto a bordo, quanto em solo.



A bordo da aeronave são disponibilizados kits com luvas, álcool em gel e lenço umedecido para tripulantes e passageiros.

O check-in pode ser feito pelo aplicativo da companhia e, para quem precisa despachar a bagagem, a companhia sugere o uso dos balcões de autoatendimento.

Confira a malha da Azul para a operação em Uberaba a partir de 1º de fevereiro:

Origem Saída Destino Chegada Frequência

Uberaba 6h BH 7h15 Diário

BH 13h Uberaba 14h25 Exceto aos sábados

Uberaba 15h10 BH 16h25 Exceto aos sábados

Uberaba 19h BH 20h15 Aos sábados

BH 10h50 Uberaba 12h15 Aos sábados

BH 22h Uberaba 23h25 Diário