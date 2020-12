Azul passa a oferecer pagamento de passagens com o PIX no seu site

A companhia aérea Azul anunciou, nesta sexta-feira, 18, a possibilidade de seus clientes comprarem passagens aéreas no site da empresa por meio do PIX, método de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central.



Segundo a empresa, em nota, o PIX permite a compra de passagens online sem a necessidade de cartão de crédito, dando acesso a um novo segmento de clientes.



"É uma revolução digital no mercado financeiro e que reflete em todos os setores da economia brasileira", disse Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul. "Ficamos muito felizes em anunciar, com pioneirismo, mais uma opção de pagamento para os nossos clientes", acrescentou.