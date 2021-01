Empresa de videogames GameStop tem valorização de 700% com grupo do Reddit

Empresa com lojas em 10 países viveu forte crise na pandemia (foto: Reprodução)



Uma das maiores redes do comércio varejista de videogames, a GameStop chegou a uma valorização de 700% depois que um grupo do Reddit fez a ação da companhia disparar no mercado no fim de dezembro. O valor total das ações passou de US$ 1,3 bilhão no fim de 2020 para US$22,5 bilhões nesta quarta-feira (27/1), quando o assunto dominou as redes sociais.

A história começou no fim da última semana, conforme usuários da plataforma de fóruns de internet Reddit se uniram para desafiar grandes fundos de investimento que apostavam na queda dos papéis da GameStop, em um cenário de anos de dificuldade da companhia pela concorrência das vendas digitais, intensificada pela pandemia do coronavírus.





De forma proposital, os investidores passaram dias comprando centenas de ações da GameStop, principalmente depois que analistas mais antigos de Wall Street davam como certo uma queda constante no valor da companhia.





Eles fizeram a ação da companhia disparar de US$ 19,26 no final de dezembro para impressionantes US$ 380 na máxima registrada nesta quarta-feira (27/01) na Bolsa de Nova York.





A GameStop ainda mantém mais de 5 mil lojas em 10 países _ Alemanha, Austrália, Áustria, Canadá, EUA, França, Irlanda, Itália, Nova Zelândia e Suíça _, mas planejava fechar ao menos 400 estabelecimentos ao redor do mundo.





A mobilização do Reddit irritou investidores de longa data de Wall Street, com anos de experiência em compra de ações. Pelo fato de serem usuários de internet, e não especialistas formados, os responsáveis por esse impulso repentino inverteram a situação de uma empresa à beira da falência.