Sindicatos de petroleiros declaram apoio a movimento dos caminhoneiros

Caminhoneiros, que apoiaram Jair Bolsonaro na eleição de 2018, prometem fazer greve na segunda-feira (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 28/5/18)

Bolsonaro faz apelo

(FUP), que reúne sindicatos da categoria em todo o Brasil, decidiu apoiar o movimento dosde protesto contra a alta dos combustíveis. Os transportadores sinalizam com uma paralisação na segunda-feira (1º/2).Segundo a FUP, o apoio se dará por meio de inúmeras ações e protestos que serão realizados porligados à entidade.Entre as que marcaram atos em apoio aos caminhoneiros estão os sindicatos de petroleiros do Amazonas, Ceará e Piauí, Espírito Santo, Caxias (RJ), Norte Fluminense,, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul.As entidades prometem participar de carreatas e protestos, e algumas pretendem realizar ações beneficentes como doações dee botijões de gás.O presidente da República, Jair, fez nesta quarta um apelo aos caminhoneiros para que desistam da paralisação da categoria, programada para a semana que vem.Ele confirmou a intenção do governo de reduzir tributos sobre opara aliviar a pressão do reajuste do combustível sobre o bolso dos caminhoneiros.