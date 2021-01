Depois de ameaçar nova greve, caminhoneiros viram prioridade na vacinação

Caminhoneiros conquistaram direito à vacinação entre o grupos prioritários (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Após pressão por parte dos caminhoneiros, a categoria passou a fazer parte do pacote de grupos prioritários a receber a vacinação contra a COVID-19. Os transportadores rodoviários de carga não estavam na primeira versão do Plano de Nacional Operacionalização, datado de 10 de dezembro e enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas foram incluídos na segunda versão, de 16 de dezembro.





O documento ainda especificou que, no caso de trabalhadores de transporte coletivo rodoviários de passageiro, que abrange os motoristas e cobradores, estão incluídos os profissionais de “longo curso”.



No plano divulgado no fim do ano passado não havia essa especificação, apenas “trabalhadores do transporte coletivo”.





Na quinta-feira à noite, o documento não estava no site do ministério, tendo sido retirado do ar, com previsão de retorno até esta sexta. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que “a ampliação da cobertura desse público será gradativa, assim como os demais públicos prioritários elencados no Plano, conforme disponibilidade de vacinas. As especificidades e particularidades regionais serão discutidas na esfera bipartite (entre estado e município).





Conquista





A Confederação Nacional de Transporte (CNT) comemorou a inclusão, articulada desde dezembro junto à pasta da Saúde. "Esse é um reconhecimento da importância do trabalho que vem sendo desempenhado pelo setor, essencial para a manutenção das atividades de todo o país”, afirma o presidente da CNT, Vander Costa.





A prioridade máxima continua sendo profissionais da saúde, indígenas, quilombolas, população ribeirinha, idosos, pessoas com deficiência institucionalizados e idosos asilados acima de 60 anos.





O plano prevê oferta de 354 milhões de doses de vacinas garantidas, para 2021, por meio dos acordos com a Fiocruz (254 milhões de doses), Butantan (100 milhões de doses) e Covax Facility (42,5 milhões de doses).



Por enquanto, apenas 12,8 milhões de doses estão disponíveis e liberadas pela Anvisa.