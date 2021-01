Política monetária continuará apoiando crescimento, diz presidente do PBoC

Em discurso durante Fórum Econômico Mundial de Davos, que este ano ocorre em formato virtual, o presidente do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), Yi Gang, assegurou que a instituição não abandonará de maneira prematura as medidas de estímulos à economia. "A política monetária continuará apoiando o crescimento econômico", garantiu.



Yi Gang comentou ainda que monitora os riscos impostos pelo coronavírus, que, segundo ele, estão em alta no mundo.



O dirigente destacou o aumento da inadimplência e do endividamento de empresas, mas explicou que espera um avanço das exportações este ano. "Previsões para este ano vão depender da situação da covid-19. Minha expectativa é de que o Produto Interno Bruto (PIB) chinês cresça próximo da taxa de crescimento potencial", disse.