IPCA-15 sobe 0,78% em janeiro ante alta de 1,06% em dezembro, diz IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,78% em janeiro de 2021, após ter avançado 1,06% em dezembro de 2020, informou nesta terça-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi a maior alta do IPCA-15 para meses de janeiro desde 2016, quando o índice avançou 0,92%.



O resultado ficou abaixo da mediana de 0,81% das estimativas na pesquisa feita pelo Projeções Broadcast, cujo intervalo ia de 0,63% a 1,08%.



Com o resultado anunciado nesta terça, o IPCA-15 acumulou um aumento de 4,30% em 12 meses, após fechar 2020 com alta de 4,23%.



As projeções para o acumulado em 12 meses iam de 4,14% a 4,62%, com mediana de 4,33%.