Fitch reafirma rating da Grécia em BB, com perspectiva estável, mas cita riscos

A Fitch reafirmou o rating da Grécia em BB, com perspectiva estável. De acordo com a agência de classificação de risco, a avaliação reflete, pelo um lado, a renda per capita elevada do país, mas, por outro, o fraco potencial de crescimento de médio prazo e o alto nível de empréstimos inadimplentes no setor bancário.



"A perspectiva estável reflete um grau de confiança na sustentabilidade das finanças públicas, mesmo após o forte choque da covid-19 sobre a economia e as finanças públicas", diz relatório da instituição emitido na tarde desta sexta-feira, 22.



Ainda assim, a Fitch cita contingentes muito elevados de dívida pública e dívida externa líquida como fatores de preocupação.



Ainda no comunicado, a agência de classificação de risco aposta em recuperação robusta da economia grega nos próximos dois anos, confiante nos programas de imunização contra o novo coronavírus e na absorção pelo sistema financeiro do Fundo de Recuperação da União Europeia.



Para 2020, a Fitch projeta tombo de 10,2% no Produto Interno Bruto (PIB) da Grécia.