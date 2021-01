INSS estica prazo para beneficiar aposentados e pensionistas

INSS prorroga a interrupção do bloqueio de pagamentos de benefícios, na falta da 'prova de vida' (foto: Divulgação/INSS)

ESTICOU UM MÊS

Portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (20/01) determina que os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que não fizeram a prova de vida entre março de 2020 e fevereiro deste ano, não terão seus benefícios bloqueados. Antes da portaria, o prazo terminaria em fevereiro. Caso não cumprissem esse prazo, aposentados e pensionistas teriam os benefícios bloqueados até que a prova presencial do beneficiário junto ao INSS fosse realizada. Agora, com a portaria 1.266, publicada nesta quarta-feira (20/01), o INSS prorroga a interrupção do bloqueio de pagamentos de benefícios para até o fim de março. Com a medida, pagamentos que dependem do procedimento não serão suspensos até o fim de março. A prorrogação vale para os beneficiários residentes no Brasil e no exterior. Também de acordo com a portaria, a rotina e obrigações contratuais estabelecidas entre o INSS e a rede bancária que paga os benefícios permanece e a comprovação da prova de vida deverá ser realizada normalmente pelos bancos.