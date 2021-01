TIM lidera ranking de reclamações formalizadas pelo Procon Uberaba em 2020

Empresas de Telefonia lideram o ranking de reclamações da Fundação Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) Uberaba (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

No ano de 2020, a TIM liderou o ranking de reclamações da Fundação Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) Uberaba. A empresa somou 237 fichas de atendimento registradas por meio do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec), sistema informatizado do Procon que permite o registro das demandas individuais dos consumidores que recorrem aos Procons.





A lista é seguida, segundo informações da prefeitura de Uberaba, pela Algar Telecom, com 232; Claro, 215; Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), 187; Caixa Econômica Federal (CEF), 182; Banco Pan, 180; Algar Multimídia, 162; Banco BMG, 143; Telefônica Brasil, 137 e Banco C6 Consignado, 103, entre outros.

“Apesar da alta demanda, é obrigação da reclamada oferecer um serviço sólido e coeso ao consumidor”, destacou.

As reclamações chegam ao Procon Uberaba por meio do consumidor, que opta pelo atendimento presencial, pelas redes sociais ou originam de denúncias enviadas ao setor de fiscalização.

Nem todas as contestações se transformam em processo administrativo ou jurídico, uma vez que a solução amigável é prioritária.