Selic no fim de 2021 permanece em 3,25%, prevê Focus

Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de 2021. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira que a mediana das previsões para a Selic neste ano permaneceu em 3,25% ao ano. Há um mês, estava em 3,00%. No caso de 2022, a projeção seguiu em 4,75%, ante 4,50% de um mês antes. Para 2023 e 2024, as estimativas seguiram em 6,00%, mesmo patamar de quatro semanas atrás.



Em dezembro, ao manter a Selic em 2,00% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central preparou o terreno para possível elevação dos juros em 2021. O motivo é que as projeções de inflação estão se aproximando das metas perseguidas pelo BC nos próximos anos. A avaliação é de que a instituição poderá acabar com o chamado "forward guidance" (ou prescrição futura, na tradução do inglês). O colegiado se reúne novamente nesta semana.



Adotado em agosto, o "forward guidance" é uma indicação técnica do BC de que não pretende elevar os juros se a inflação seguir sob controle e o risco fiscal não se alterar. O problema é que, nos últimos meses, a inflação ao consumidor está mais salgada, puxada por aumentos de preços em itens como alimentos e energia. Ao avaliar o cenário, o BC afirmou que "em breve, as condições para a manutenção do forward guidance podem não mais ser satisfeitas". Na prática, se retirar esta mensagem técnica de suas comunicações, o BC ficará mais livre para elevar os juros se achar necessário.



No grupo dos analistas que mais acertam as projeções de médio prazo no Focus (Top 5), a mediana da taxa básica em 2021 foi de 2,88% para 3,50% ao ano, ante 3,00% de um mês antes.



A projeção para o fim de 2022 no Top 5 passou de 4,00% para 5,00%. Há um mês, estava em 4,00%. No caso de 2023, passou de 4,75% para 5,00%, ante 4,75% de quatro semanas antes. Para 2024, a projeção passou de 4,50% para 5,75%, ante 5,50% de um mês atrás.