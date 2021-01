Juruaia, capital da lingerie, faz evento para abrir temporada de vendas

Evento de lingerie de Juruaia, reunindo lojas de fábrica, vai até meados de fevereiro (foto: AFP / Martin BUREAU) Juruaia, Sudoeste de Minas Gerais, considerada a capital da lingerie, vai realizar de 16 de janeiro a 13 de fevereiro mais uma versão on-line do Outlet Juruaia. O evento é um dos principais promovidos pelas lojas de fábrica do município, por meio da Associação Comercial e Industrial de Juruaia (ACIJU). A cidade de, Sudoeste de Minas Gerais, considerada a capital da, vai realizar de 16 de janeiro a 13 de fevereiro mais uma versão on-line do Outlet Juruaia. O evento é um dos principais promovidos pelasdo município, por meio da Associação Comercial e Industrial de Juruaia (ACIJU).





“A expectativa com o Outlet Juruaia é manter os bons resultados obtidos com os eventos on-line do ano passado, proporcionar a geração de novos negócios e superar o volume de vendas”, afirma José Antonio da Silva, presidente da ACIJU.





O executivo destaca que, além de abrir o calendário de eventos da cidade, o Outlet Juruaia vai oferecer uma experiência de compra rápida e prática: “É uma excelente oportunidade para quem quer começar um negócio, aumentar a oferta de produtos na prateleira e ter renda extra. Revender lingerie dá lucro”.





Os organizadores não descartam a possibilidade de, ao longo do período de realização, ser liberada a forma presencial. Tudo vai depender das recomendações das autoridades de saúde a respeito da pandemia de COVID-19.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina