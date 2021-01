Governo decide antecipar 13° salário e abono para beneficiários do INSS

Antecipação do 13º salário e do abono salarial pode ser 'carta na manga' do governo para retomada (foto: Marcelo Casall Jr/Agência Brasil) retomada econômica e compensar o fim do abono salarial, que injetou R$ 254 bilhões na economia e atendeu 66,4 milhões de pessoas, o governo vai adiantar o 13º salário dos beneficiários do INSS, segundo divulgou a Folha de S. Paulo. A medida, quando anunciada, em meados de dezembro, causou polêmica, mas tem o apoio da equipe econômica do ministro Paulo Guedes. A intenção é, também, adiantar o abono salarial (uma espécie de 14° salário para trabalhadores que ganham até dois salários mínimos). No intuito de garantir ae compensar o fim do, que injetou R$ 254 bilhões na economia e atendeu 66,4 milhões de pessoas, o governo vai adiantar odos beneficiários do, segundo divulgou a Folha de S. Paulo. A medida, quando anunciada, em meados de dezembro, causou polêmica, mas tem o apoio da equipe econômica do ministro Paulo Guedes. A intenção é, também, adiantar o abono salarial (uma espécie de 14° salário para trabalhadores que ganham até dois salários mínimos).





LEIA MAIS 15:01 - 12/01/2021 País terá clareza de política fiscal só com Orçamento definido, diz diretor do BC

13:47 - 12/01/2021 Para diretor do BC, 2ª onda não tem mesmas consequências econômicas da 1ª

12:41 - 12/01/2021 Salário mínimo de 2021 definido pelo governo Bolsonaro não repõe inflação de 2020 plano de contingência para aquecer a atividade econômica no país. Essa “carta na manga” já estava no radar do ministro Paulo Guedes para enfrentar uma possível necessidade de retorno mais rigoroso ao distanciamento social e um repique da infecção pela COVID-19 — que acontece nesse primeiro mês de 2021, com mais de 203 mil mortes e 8,1 milhões de casos confirmados no país. Segundo analistas, a iniciativa pode ser considerada umpara aquecer a atividade econômica no país. Essa “carta na manga” já estava no radar do ministro Paulo Guedes para enfrentar uma possível necessidade de retorno mais rigoroso ao distanciamento social e um repique da infecção pela COVID-19 — que acontece nesse primeiro mês de 2021, com mais de 203 mil mortes e 8,1 milhões de casos confirmados no país.





No final de 2020, Guedes deu algumas pistas do que o governo faria para uma "aterrissagem" após o fim do auxílio emergencial. "Temos a capacidade de antecipar benefícios, diferir arrecadação de impostos — já fizemos isso neste ano", disse, durante audiência pública no Congresso, ao garantir que essas ações vão respeitar o teto de gastos, regra que limita o avanço das despesas à inflação.





À época, fontes da equipe econômica, ao contrário, disseram que não estavam previstos diferimentos de tributos (postergação do pagamento) porque a Receita Federal está começando a recuperar, agora, a base de arrecadação.





Consultada, por meio de nota, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho informou que “não comenta sobre estudos em andamento”.