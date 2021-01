Vacina é esperança, mas economia piorará antes da melhora, diz ministro britânico

Ministro das Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak afirmou nesta segunda-feira, 11, que as vacinas contra a covid-19 são "uma esperança", mas alertou que a economia do país "ficará pior antes de melhorar". A declaração foi feita no Parlamento londrino, no momento em que o Reino Unido enfrenta nova onda do vírus, com uma cepa mais contagiosa circulando, o que levou a novas restrições à circulação para conter o quadro.



"Embora a vacina dê esperança, a economia ficará pior antes de melhorar. Muitas pessoas estão perdendo seus empregos, as empresas estão lutando, nossas finanças públicas foram bastante prejudicadas e precisarão de reparos", analisou Sunak. "O caminho pela frente será duro", advertiu. Sunak defendeu que sejam tomadas decisões "difíceis", mas melhores para o país no longo prazo, sem detalhar a estratégia.



Ele ainda destacou o apoio que tem sido oferecido pelo governo local e afirmou esperar que o país supere o quadro.