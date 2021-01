Presidente do BC chinês diz que manterá yuan em faixa 'razoável e equilibrada'

O presidente do Banco do Povo da China (PBoc, na sigla em inglês), Yi Gang, afirmou nesta sexta-feira, 8, que a instituição trabalhará para manter o yuan em uma faixa "razoável e equilibrada".



"A flexibilidade da taxa de câmbio será melhorada, o que servirá melhor como um estabilizador automático para a macroeconomia e o balanço de pagamentos, e aumentará a autonomia da política monetária", explicou Yi Gang, em evento.



O líder do BC chinês acrescentou que, em 2020, o banco injetou 1,5 trilhão de yuans à economia real.



Segundo ele, o objetivo é continuar apoiando famílias e empresas em meio ao processo de recuperação da crise provocada pelo coronavírus. "A política monetária em 2021 deve ser estável", caracterizou.