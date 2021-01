IPC-Fipe desacelera a 0,79% em dezembro e fecha 2020 com inflação de 5,62%

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, desacelerou de 1,03% em novembro para 0,79% em dezembro, segundo dados publicados nesta quinta-feira pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Com isso, o indicador fechou 2020 com alta acumulada de 5,62% entre janeiro e dezembro.



A Fipe ainda divulgou os dados da terceira quadrissemana de dezembro. Segundo a instituição, houve desaceleração do indicador de 0,88% a 0,83% entre uma quadrissemana e outra.



Entre os componentes, quatro perderam força entre novembro e dezembro: Alimentação (de 2,24% para 2,08%), Transporte (de 0,85% para 0,79%), Despesas Pessoais (de 1,90% para 0,15%) e Vestuário (de 0,80% para 0,26%). Outros três aceleraram: Habitação (de 0,10% para 0,33%), Saúde (de 0,25% para 0,33%) e Educação (de -0,02% para 0%).



Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe em dezembro:



- Habitação: 0,33%



- Alimentação: 2,08%



- Transportes: 0,79%



- Despesas Pessoais: 0,15%



- Saúde: 0,33%



- Vestuário: 0,26%



- Educação: 0,00%



- Índice Geral: 0,79%