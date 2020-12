Câmara dos Comuns aprova acordo pós-Brexit; texto vai para Câmara dos Lordes

A Câmara dos Comuns do Reino Unido aprovou nesta quarta-feira, 30, o acordo comercial entre o país e a União Europeia para o período pós-Brexit, em pleito que terminou com 521 votos a favor e 73 contrários ao pacto. Agora, o projeto passará por análise da Câmara dos Lordes, em votação que deve ocorrer ainda nesta quarta.



A aprovação pela Câmara britânica ocorreu logo após a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, assinarem o acordo em Bruxelas no período da manhã.



"O acordo que assinamos hoje é o resultado de meses de intensas negociações em que a União Europeia demonstrou um nível de união sem precedentes", disse Michel. "É um acordo justo e equilibrado que protege plenamente os interesses fundamentais da UE e cria estabilidade e previsibilidade para cidadãos e empresas", completou a autoridade europeia.



Depois de dar uma aprovação provisória, o Parlamento Europeu também deve assinar o acordo, o que não deve ocorrer nas próximas semanas.