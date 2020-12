Tarifas de metrô, CPTM e ônibus municipais permanecerão em R$ 4,40, diz governo

O governo de São Paulo informou, nesta terça-feira (29), que decidiu, junto com a prefeitura da capital paulista, que não haverá reajuste nas passagens para metrô, trens da CPTM e ônibus municipais. O valor permanecerá em R$ 4,40. Segundo nota à imprensa, a medida se deve à crise econômica e sanitária provocada pela pandemia de covid-19.



A gestão de João Doria (PSDB) relata ainda que o ajuste fiscal aprovado na Assembleia Legislativa do Estado (Alesp) permite o congelamento da tarifa, mesmo com retração média de 60% no número de passageiros em todos os modais em 2020.